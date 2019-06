Toneelgroep Genesius springt in gat Helmondse Musical

HELMOND - Het is een 'Helmondse Musical-loos' jaar. Dit succesnummer slaat tussen twee producties steeds een jaar over. St. Genesius springt in dit gat. De oudste toneelgroep van Helmond brengt in de periode rond Kerstmis en Nieuwjaar de muzikale familievoorstelling Winnie de Poeh.

Zeven opvoeringen waarmee Genesius zijn 120-jarig bestaan viert. En ook dit moet een tweejaarlijkse traditie worden, zegt bestuurslid Hanke van der Woude. ,,Samen naar het toneel gaan past in een periode dat mensen veel bij elkaar zijn."

Wilde Genesius weer wat zichtbaarder worden? ,,Ja zeker. We hebben wel wat kleinere stukken gespeeld, maar de laatste grote productie is al weer vijf jaar geleden, De Zwarte Ruiter. We wilden wel weer iets groots doen met een grotere regisseur, Vincent van den Elshout." De toneelgroep ziet De Helmondse Musical niet als concurrent: ,,Wat zij brengen, vraagt om iets anders. Dat is niet onze ambitie, ook gezien het ledental."

Niet binden

Ook Genesius ondervindt dat mensen die graag toneelspelen zich niet per se willen binden aan een vereniging, dat ze eerder kiezen voor een project. ,,Dat is best wel lastig", erkent Van der Woude, ,,Daarom bewegen we mee met die flexibiliteit. Mensen kunnen nu bij ons ook zeggen 'ik vind het leuk om met een productie mee te spelen'. Dan betalen ze een aangepast contributiebedrag. We willen ervan af dat spelers lid moeten zijn."

Dat begint al bij Winnie de Poeh: ,,We hadden een aantal heel jonge mensen nodig. Die hebben we via onze contacten bij de Knip-musical kunnen krijgen. Of ze blijven, dat weten we niet. Het zou leuk zijn. Maar als dat niet gebeurt, is het ook goed."

De jubileumvoorstelling zit qua data dicht tegen de carnavalsklucht aan, het paradepaardje van Genesius. Geeft dat nog problemen? ,,Ook daarvoor hebben we mensen van buitenaf benaderd. Die gaan het ook doen."

Twee matinees

Op tweede kerstdag gaat Winnie de Poeh in première. Vervolgens zijn er tot en met 2 januari nog zes opvoeringen, met twee matinees. Zou dit verhaal nog genoeg tot de verbeelding spreken om de zaal vol te krijgen? Van de Woude had aanvankelijk ook twijfels.