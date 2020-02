Toneelvereniging in Brouwhuis gaat toch door

Man (39) opgepakt voor gewelddadi­ge woningover­val Helmond, bewoner kreeg hartin­farct

14:30 HELMOND - Een 39-jarige man uit Venlo is maandagavond opgepakt voor een gewelddadige woningoverval in de Paulus Potterlaan in Helmond. Die werd gepleegd op maandagavond 18 november.