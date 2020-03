Toneelvoorstellingen Opkamerkomedianten Stiphout verzet naar juni

Video Tai Terada knokt in Helmond vooral voor zieke moeder: ‘Wil de beste dokters van de wereld betalen’

8:00 Hoe een talentvolle Japanse kickbokser in Helmond is beland? Door Nieky Holzken! Tai Terada (21) is idolaat van The Natural en liet huis en haard achter. Dat doet hij voor een groot doel: ,,Ik wil geld verdienen voor mijn moeder, zij is ziek”, zegt hij.