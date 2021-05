Tonprater Rob Bouwman maakt wenskaarten met een vette knipoog: ‘Hoera/damn ongesteld’

Bouwman was de tonprater die in 2018 voor het eerst meedeed aan het Keiebijters Kletstoernooi in Helmond en meteen de Zilveren Narrenkap won. Ook was hij de tonprater die in 2020 uit de ton viel. ,,Ik hield er gekneusde ribben aan over en haalde daarmee de krant’’, zegt hij met een schaterlach.