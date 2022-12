Toon (80) wil na 31 jaar trouwe dienst stoppen als beheerder Helmondse wijkhuis maar vindt geen opvolger

Vraag de vroedvrouw De schaar in je vagina, bekkenbo­dem­spier en clitoris: wat is de impact van een knip?

In deze serie buigt verloskundige Margot van Dijk zich over een kwestie uit de praktijk. Deze week: veel vrouwen worden tijdens de bevalling ingeknipt. Waarom en is dat beter dan uitscheuren?

