Toon en Hetty Theunisz stoppen na bijna 44 jaar met cafetaria Toohet in Helmond

Drie inbrekers in Helmond opgepakt door getuige die nummerbord van vluchtauto ziet

23 november HELMOND - Een drietal inbrekers is vrijdag rond 04.30 uur opgepakt op de Troelstrastraat in Helmond, omdat een buurtbewoner getuige was van hun vlucht na de inbraak. Een man van 21 jaar en twee mannen van 23 uit jaar uit Helmond zijn uren later opgepakt.