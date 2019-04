Topchef De Rozario geeft kookles op basisschool in Helmond: ‘At ik dit maar elke avond’

Proeven, ruiken, horen, voelen en kijken. Daar draait het vandaag om. ,,Als ze niet weten wat ze eten, dan is de eerste reactie bij kinderen vaak: blèèèèh”, zegt Jolijn Zwart. Als begeleider van het project ‘Kok in de Klas’ weet ze dat leerlingen nog weleens een vies gezicht kunnen trekken tijdens deze ‘colleges’. Zeker als ze groentes krijgen voorgeschoteld. Jermain de Rozario moet daar op zijn vrije maandagochtend verandering in zien te brengen. Hij komt een soort ‘smaakles’ geven. De bedoeling is om de 25 kinderen van groep 6 van basisschool Brandevoort iets meer te leren over duurzaam en gezond eten. Wat is goed voor je en waar komt het vandaan? Iedereen krijgt een koksmuts op.