Topjuriste Marjan Olfers moet gemeente en Helmond Sport weer tot elkaar brengen

Olfers wil op dit moment geen commentaar geven op het bemiddelingstraject. ,,Over het proces en de inhoud kan en mag ik nu niets zeggen”, laat de sportjuriste weten. ,,We gaan voor een mooi eindresultaat. Het helpt dan ook niet mee als er tussentijds van alles naar buiten komt.”

Helmond Sport is nog altijd niet akkoord gegaan met het voorlopige ontwerp van het nog te bouwen stadion op De Braak. De club wil aanzienlijk meer vierkante meters in het nieuwe onderkomen. En daarbij gaat het vooral om ‘extra’ commerciële ruimte. Met de huidige schetsen valt geen gezonde exploitatie te realiseren, zo meent de clubleiding en een invloedrijke groep sponsoren.

Muurvast

Meer oppervlakte op sportcampus De Braak betekent, linksom of rechtsom, meer kosten. De club heeft echter geen geld om vanaf 2023 een hogere huursom op te hoesten. Wethouder Harrie van Dijk liet eerder al weten dat de gemeente niet zomaar zal kunnen bijspringen. Ook de andere partners in het stadion lijken er weinig voor te voelen om vierkante meters te gaan inleveren.

De onderhandelingen tussen de gemeente Helmond en scholenkoepel OMO aan de ene kant, en Helmond Sport aan de andere kant, zitten al maanden muurvast. Daarop werd er een mediator aangesteld. Het bemiddelingstraject dat Olfers moet vormgeven, is nog volop gaande. Er zou inmiddels al wel met alle partijen afzonderlijk zijn gesproken. Hoe de rest van het proces eruitziet, is nog onduidelijk. Er is een staakt-het-praten-pact van kracht.

Rasmussen en Ajax

Olfers heeft ervaring met gevoelige dossiers. Zo deed ze in opdracht van Rabobank onderzoek naar de gang van zaken rond Michael Rasmussen, die in 2007 uit de Tour de France werd verwijderd. Olfers was een relatief korte periode lid van de Raad van Commissarissen van Ajax. Ze vertrok in 2012, nadat de RvC was geclasht met Johan Cruijff.