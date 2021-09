Toprestaurants lopen weg met servies van Prime Studio uit Helmond: ‘Ik sta hier geen potten te bakken’

Op de koffietafel in de bedrijfsloods van Prime Studio - zo heet het bedrijf van Merkx - staat een kannetje van porselein. Uit precies zo’n karafje wordt inmiddels saus of jus geserveerd in tweesterrenrestaurant Tribeca in Heeze. De 28-jarige Helmonder is ongeveer twee maanden bezig geweest met het ontwerp. Toen was hij zo’n beetje tevreden en kon de productie beginnen.