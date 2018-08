Tot dertig maanden cel geëist voor drugslab Vlierden

Twee andere Bosschenaren (27 en 28), een Waalwijker (31) en een Tilburger (31) zouden 24 maanden de cel in moeten. Volgens de officier was het drugslab begin 2016 bij de aanhouding van het vijftal vrijwel gereed voor de grootschalige productie van synthetische drugs. Behalve zo'n 2.000 liter chemicaliën bevond zich volgens de officier ruim 500 liter brandbaar gas in de loods. ,,Levensgevaarlijk voor kinderen in de kinderopvang. Maar dat interesseerde de verdachten blijkbaar niet'', zei zij.

Kookketels

In de loods werden twee kookketels aangetroffen. Eentje had een inhoud van duizend liter. ,,Zo'n formaat was nooit eerder door de politie aangetroffen'', aldus de officier woensdag tijdens de rechtszitting.

Zij eiste een langere straf voor de oudste Bosschenaar omdat hij in 2010 al werd betrapt als eigenaar van een drugslaboratorium en handel en handelde in drugs. Dat was ook in Vlierden.

Quote Ik zou er een wandje plaatsen. Het maakte mij niet uit waar dat moest of waarom. Verdachte

,,Ik zou er een wandje plaatsen. Het maakte mij niet uit waar dat moest of waarom", zei de Bosschenaar tijdens de zitting over het laboratorium dat nog niet operationeel was. De voorzitter van de rechtbank benadrukte dat de man gezien zijn eerdere veroordeling moest weten dat het ook nu om een drugslab ging.

De Bosschenaar die in 2010 tot viereneenhalf jaar celstraf werd veroordeeld, werd twee jaar geleden met de vier andere verdachten aangehouden nadat Nederlandse agenten van Belgische collega's informatie kregen over Nederlanders die in België chemicaliën kochten waarmee je chemische drugs (amfetaminen) kunt produceren.

Branders

Het is volgens de officier niet duidelijk wie de loods heeft gehuurd om er drugs te produceren.

De andere verdachten zouden onder meer betrokken zijn bij het vervoer van chemicaliën en/of kopen van benodigdheden zoals branders om de drugs te produceren. Zij gingen daar tijdens de zitting niet op in. Advocaat Yannick Quint zei dat er geen bewijzen zijn dat zijn 28-jarige cliënt chemicaliën vervoerde.

Quint ging er niet op in dat de man volgens de politie in een auto reed met een gat in de bodem om rijdend drugsafval te dumpen.