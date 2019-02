Tot een jaar cel geëist voor hennepknipperij Helmond

DEN BOSCH - Een jaar celstraf is de hoogste eis van de officier van justitie in een zaak tegen vier verdachten die betrokken waren bij een Helmondse hennepknipperij.

De een - Haisan K. (50) uit Helmond - zei dat hij er niks mee te maken had en op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was geweest. De ander - Etem D. (34) uit Son en Breugel - had nooit zomaar een busje met vuilniszakken vol hennep zijn Helmondse loods moeten binnenlaten. Wel bekenden K. en D. woensdag bij de rechtbank in Den Bosch dat ze in juni 2015 aanwezig waren bij die loods aan de Helmondse Buitendijk, toen de politie daar binnen viel. Dat gebeurde nadat het Helmondse oud-raadslid Pieter Vervoort, de eigenaar van de loods, wietlucht en onraad had geroken en de politie had gewaarschuwd. Die trof 23 kilo geknipte hennep en 162 kilo hennepplanten aan.

Baas

Officier van justitie Marjolein Westerman zag in K. en D. leiders van de hennepknipperij. Bij de inval waren in totaal 28 mensen in de loods van wie een aantal verklaarde dat K. de touwtjes in handen had. Hij zou over de beloningen van de hennepknippers gaan en had dreigend gezegd dat niemand naar huis mocht voordat het werk af was. Opgepakte knippers zagen K. als baas. ,,Dat zeggen ze misschien omdat ik eruit zie als een baas. Maar ik hoor allemaal verzonnen dingen”, zei K. zelf.

Quote Ze hadden een paar uur mijn hulp nodig en ik zou een paar duizend euro krijgen. Etem D., Verdachte

De officier vindt dat K. een jaar de cel in moet, waarbij ze ook meetelde dat hij ruim een jaar na de kwestie in Helmond, in Veghel werd gepakt met 24 kilo natte hennep in zijn wagen.

Huurder

Tegen D. eiste de officier de maximale werkstraf van 240 uur. Hij was de huurder van de loods en had volgens haar overwicht en een leidende rol. D. zelf hield het erop dat ene Mehmet zich opdrong en ineens met een bus vol hennep bij zijn loods stond. ,,Ze hadden een paar uur mijn hulp nodig en ik zou een paar duizend euro krijgen."

Twee andere verdachten waren niet bij de rechtszaak. Efraïm I. fungeerde als chauffeur van een busje dat knippers ophaalde in Rotterdam. Ook hem wordt door de officier een leidende rol toegedicht, ondanks zijn verklaring dat hij toevallig bij de loods was en dacht dat daar iets met tomaten werd gedaan. Wat de officier betreft moet I. negen maanden de cel in. Complicerende factor daarbij is dat hij inmiddels in zijn vaderland Bulgarije is.