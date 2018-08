Tot elf jaar cel gevraagd voor bejaardenovervallers uit Helmond

Officier van justitie Hugo Storij had een stapel aanklachten en de rechtbank had dan ook de hele dag voor de zaak uitgetrokken. Storij prees de politie die zich, vooral gezien de kwetsbare slachtoffers, vastbeet in het onderzoek. Het onderzoek werd gaandeweg wel makkelijker. De mannen werden gevolgd, getapt en afgeluisterd en zo kwamen steeds meer zaken boven water. Hoofdverdachte Angelo pleegde binnen een week twee kraken en stak een kwekerij in brand.

Het zwaarste telde de woningovervallen. Sowieso als een erg ingrijpend iets. Hier gebeurde het ’s nachts, met wapens, grof geweld, op slapende, hoogbejaarde mensen. De slachtoffers zullen hier nog jaren last van hebben”, vreesde de officier.

Tiewraps

De reeks begon maart vorig jaar, in Helmond. Net toen de werkster binnenkwam en aan de voorkant werd gepoetst, slopen drie man binnen en bedreigden de vrouw des huizes met een schroevendraaier. Ze bonden haar en de poetsvrouw vast, liepen lijnrecht op een verstopte kluis af en gingen er met twintig mille van door. Op de tiewraps zat DNA van Angelo, en zijn vriendin kocht die middag nieuwe meubelen. Twee maanden later werd een alleenstaande man (83) uit Son wakker door vuistslagen in zijn gezicht. Hier bleef DNA achter van Jos H. die blijkbaar langs de regenpijp omhoog was geklommen.

Een echtpaar in Well - 83 en 81 jaar, de vrouw is blind - werd in juni gewekt door twee mannen die riepen dat ze van de politie waren. Overburen hadden inbrekers gezien. De 'agenten’ zeiden dat de twee boven moesten blijven om geen voetsporen uit te wissen. Om hun pasje te blokkeren moesten ze hun pincode geven. Na een kwartier stilte ging de man toch naar beneden en vond een ravage. Toevallig hield politie later die nacht een te hard rijdend autootje aan, met Angelo en Jozef, en het pinpasje. DNA van Jozef zat op een gevonden peuk.

Knuppel

In augustus kreeg een 74-jarige hartpatiënt uit Deurne ‘bezoek’: drie man stonden in zijn slaapkamer. Ze gingen op hem zitten en hij kreeg klappen met een knuppel en een hamer. Ze gingen er vandoor met zes mille en een klok. Die werd teruggevonden met een bril en telefoon, waar DNA van Jos H. op zat.

Vogels

Een Helmonder bood in september vogels aan. Angelo kwam kijken en de volgende dag waren de vogels weg. In de volière stond een ladder met zijn DNA. Een paar dagen later miste een fokker in Deurne twee heel bijzondere vogels die de volgende dag door Angelo aan een Belg werden aangeboden. Een schadepost van meer dan tien mille. Weer een week later vloog een schuur in Maarheeze in brand. De eigenaar gaf toe dat er een kwekerij stond. In tapgesprekken hoorde de politie Angelo opscheppen dat hij het had gedaan, de man zou de boel belazeren.

Nog was de lijst niet afgewerkt: Angelo en Jozef zouden een paar keer flinke partijen tv’s en gsm’s hebben aangeboden. Opkopers betaalden tussen de twintig en vijftig mille waarna ze even moesten wachten tot de spullen waren opgehaald. Maar er kwam niemand terug. Ook een verhuurder uit Huissen wachtte tevergeefs op Angelo toen deze voor twintig mille aan steigermateriaal had gehuurd. Volgens hem was het gestolen, maar er is nooit aangifte gedaan. De huurder liep dertig mille huurpenningen mis.

Strafblad

Jos en Jozef ontkenden vrijwel alles. Angelo hield zijn mond stijf dicht. Alle drie hebben ze flinke strafbladen. Jos H. liefst 34 pagina’s, Angelo 17 met daartussen ook een poging moord. Tussentijdse straffen hebben hen niet op het rechte pad gekregen, daarom wil Storij ze voorlopig niet meer in de openbaarheid. De advocaat van Jos H. noemde het geweld 'vervelend maar gelukkig niet blijvend'. Zijn collega's Joost van Dinten en Marlieke van de Laar hadden twijfels bij de bewijzen.