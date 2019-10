Tractor botst achterop auto in Helmond, bestuurster gewond

Solarcentu­ry in Helmond wil zonnepar­ken bouwen die bijdrage aan natuur leveren

HELMOND - Met 'weelderige beplanting en bloemen die insecten aantrekken' tussen de zonnepanelen wil Solarcentury in Helmond zijn zonneparken in het buitengebied een bijdrage laten leveren aan de natuur. Ook de hele grote, zoals een park in Vlagtwedde met 350.000 zonnepanelen op een vierkante kilometer, die het bedrijf nu wil gaan realiseren.