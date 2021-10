Trakteren op techniek in Helmondse speeltuinen

HELMOND - De Helmondse bedrijven AAE en Kuijpers bestaan respectievelijk 45 en 100 jaar. Om deze mijlpalen te vieren trokken zij gisteren langs twee speeltuinen om kinderen te laten ervaren hoe leuk het is om te werken in de techniek.

,,Kijk mam, het lampje brandt”, roept de 9-jarige Dean naar zijn moeder Yvonne. Samen met zijn beste vriend Willem (9) is hij het afgelopen kwartier druk bezig geweest om zelf een lampje in elkaar te zetten. ,,Het ging eigenlijk best makkelijk”, zegt hij terwijl hij trots de lamp showt aan iedereen die hem wil zien. Voor Willem was het ook geen moeilijke klus, maar ergens ging er toch iets mis: ,,Ik heb het lampje op de kop gemaakt, dus hij kan niet aan”, zegt-ie met een lach.

Veel plezier

Dat de twee, samen met vele anderen, veel plezier beleven aan het zelf in elkaar zetten van een lampje was het gedroomde resultaat voor de jubilerende Helmondse bedrijven AAE en Kuijpers. ,,Wij bestaan dit jaar precies honderd jaar en wilden dit vieren met de jongste inwoners van onze stad”, zegt Aukje Kuypers. De directeur van de technisch dienstverlener merkt dat het steeds moeilijker is om aan technische arbeidskrachten te komen. ,,Er hangt een beetje een stoffig imago over onze branche en dat terwijl het juist heel erg leuk werk is”, stelt Kuypers.

Daar is Loes Swinkels van AAE, dat 45 jaar bestaat, het helemaal mee eens: ,,Als er dadelijk geen technische mensen zijn, komen we echt in de problemen. Kijk maar om je heen, alles wat gebouwd is komt van mensen met een technisch beroep.”

Dankbaar

Omdat beide bedrijven dankbaar zijn dat ze in Helmond zitten vonden ze dat hij tijd werd om gezamenlijk de inwoners te bedanken. Er werd bewust gekozen om in de Leonardus-speeltuin en in de speeltuin van Helmond-West te gaan staan met de truck. ,,Het is toch schitterend om te zien dat al die kinderen nu druk aan het klussen zijn”, geeft Kuypers aan. Swinkels: ,,We hebben ook gekeken of het mogelijk was om op de markt te gaan staan, maar dat ging vanwege corona nog niet. Door speeltuinen te kiezen, hebben we direct de jeugd en hun ouders te pakken en kunnen de kinderen zelf ervaren hoe leuk het is om zelf iets te maken.”

Dat plan lukte aardig, al was niet ieder kind even enthousiast. Ergens ook wel begrijpelijk, want waarom zou je een lampje gaan maken in plaats van heerlijk te ravotten met je vriendjes? Zo dacht de 6-jarige Hugo er over. Vol enthousiasme begon hij er aan maar naar enkele minuten had hij het wel gezien en gaf hij het ‘bouwproject’ over aan zijn ouders. Hij was niet de enige en zo gebeurde het dat de kids op de schommel zaten en de ouders op het terras allemaal druk bezig waren om het licht te laten ontbranden.