‘Tranen zeggen al genoeg’

Zomerserie Wonen naast het spoor: Helmondse ‘spoorcam’ mag niet inkakken

14 augustus HELMOND - Het was decennialang een spoorwegovergang als zo veel andere, maar de overweg ter hoogte van de Mierloseweg in Helmond is al twintig jaar over de hele wereld populair. Met dank aan de railcam van Mario Coolen.