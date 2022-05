Traumaheli opgeroepen bij botsing tussen scooter en elektrische fiets in Helmond

INGEZONDEN OPINIE Mening | Nadat ‘het echt niet meer gaat’ komen eerst de wachtlijs­ten; mantelzor­ger in onmogelij­ke situatie

EINDHOVEN - Full time mantelzorgen is meer dan een full time baan. Professionele zorg bij dementie is grotendeels afgeschaft of in omvang en bereikbaarheid sterk verminderd.

12 mei