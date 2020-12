Treinen, fietspaden, hubs én snelle verbindingen met A67 moeten centrum Helmond autoluw maken

Tussen hoop en vrees: nieuw leven voor autofa­briek VDL Nedcar wordt volgens kenners een hele toer

11 december EINDHOVEN/BORN - Is er leven na BMW voor autofabriek VDL Nedcar? De zoektocht naar een ‘verlosser’ als nieuwe opdrachtgever staat in de hoogste versnelling. Maar of het gaat lukken? Scepsis en optimisme strijden om voorrang bij insiders in de roerige autowereld.