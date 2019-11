‘Trek die takjes uit je haren’

Het is mei 1999 als Mary Tjong A Tjoe ineens bloed verliest. Ze is dan 24 weken zwanger van een tweeling. Ze voelt op dat moment aan alles dat het niet pluis is. Eenmaal in het ziekenhuis worden haar klachten genegeerd, terwijl ze steeds meer last krijgt van haar buik. Enkele dagen later – ze ligt dan nog steeds in het ziekenhuis – verliest ze vruchtwater en komt de tweeling veel te vroeg ter wereld. Het meisje overlijdt een uur later in de armen van een verpleegkundige. Het jongetje sterft in de armen van Mary.