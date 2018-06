Tri uit Helmond kookt nu nog voor 180 man thuis, straks in haar restaurant Loro Blonyo

Helmond trekt aan de bel na valse geboorteak­te

8:30 DEN HAAG/HELMOND - Vals is vals en moet daarom afgekeurd worden. Burgemeester en wethouders van Helmond hopen de Raad van State mee te krijgen in hun beslissing een Tanzaniaanse geboorteakte af te keuren omdat die niet echt zou zijn. ,,Ook de Tanzaniaanse instanties zijn door de vervalsing misleid", zei een woordvoerster van de gemeente maandag in Den Haag. ,,Dit komt vaker voor'', voegde ze er aan toe.