Trouwen in Helmond: 24 uur per dag, 365 dagen per jaar en bijna overal

Twee flinke bermbran­den bij Helmond onder controle, N279 tijdelijk in beide richtingen afgesloten

10:19 HELMOND - Op twee plekken in Helmond had de brandweer zondagmiddag te maken met 'flinke bermbranden'. Beide branden woedden langs de Wolfsputterbaan. De N279 was in beide richtingen afgesloten tussen de N607 richting Bakel en de N270 naar Helmond en Deurne.