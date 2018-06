Turks-Helmondse modellen: 'Tijd om door te breken'

Ze gaan elke week naar de kapper en vaak ook naar de schoonheidsspecialist. Uiterlijke verzorging is belangrijk voor Sezer Özdemir en Furkan Özturk. De twee Helmonders staan op zaterdag 16 juni in Rotterdam in de finale van de modellenwedstrijd Men Universe. Opvallend: nog twee van de twaalf finalisten zijn van Turkse komaf. „Misschien zegt het iets over de schoonheid van Turkse mannen”, grapt Özdemir.

De 22-jarige Helmonder deed al eerder mee aan een misterverkiezing: in 2016 bereikte hij de landelijke eindstrijd van Mister International. Voor Özturk (23) is het de eerste grote finale. Maar net als zijn stadgenoot en goede vriend zit hij al een paar jaar in het vak. „Toen ik zestien werd, kreeg ik een fotoshoot cadeau. Die beviel me wel. Ik werd daarna steeds fanatieker en ben al model geweest voor een paar modewinkels.”

Acteur

Waar Özdemir ook ging studeren (International Business & Languages), belandde Özturk na zijn mbo-opleiding Detailhandel in de horeca. Via het modellenwerk proberen ze nu door te breken, waarbij Özdemir ook nadrukkelijk mikt op een rol als acteur in de filmindustrie. Deelnames aan misterverkiezingen kunnen daar bij helpen. „Je komt in de aandacht en krijgt steeds meer connecties en daar moet je het vaak toch van hebben; de gunfactor.”

De winnaar van de Nederlandse Men Universe-verkiezing gaat in de Dominicaanse Republiek strijden om de internationale titel. Özdemir en Özturk hebben een dubbele kans om daar deel te nemen. Ze doen namelijk niet alleen mee voor Nederland, maar ook voor Turkije. De eindwinnaar krijgt een geldprijs en een modellencontract. „Ik wil nu echt winnen”, zegt Özdemir. „Het is een paar keer net niet geweest. Het is tijd om door te breken.”

Boxershort

Tijdens de landelijke finale in Rotterdam presenteren Özdemir en Özturk zich onder meer in een galapak en louter in een boxershort. De twee sporten veel, letten goed op hun eten („Niet te veel baklava”) en zorgen dat ze voldoende slapen. Toch zijn ze naar eigen zeggen niet overdreven veel met hun lichaam bezig. Gevraagd naar waar ze het meest trots op zijn, noemen Özdemir en Özturk niet-fysieke zaken: hun discipline, hoe ze met andere mensen omgaan. „Ik hoor wel vaak dat ik mooie ogen heb”, bekent Özturk (blauw-grijs-groen).