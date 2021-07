Turkse chauffeurs wachten soms dagen in Helmond zonder voorzieningen: ‘Geef ons een toilet en stromend water’

Nieuwe wethouder Andrew Harijgens wil snel in Stiphout op de koffie om over zonnepark te praten

20 juli HELMOND - Andrew Harijgens wilde naar Den Haag. De politiek heeft hem naar Helmond gebracht. Tot de verkiezingen is de GroenLinkser uit Bergen op Zoom wethouder in Helmond. Wat kan hij in die paar maanden betekenen? Naar Stiphout om te praten over een zonnepark staat hoog op zijn lijst.