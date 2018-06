Turkse Helmonders in de prijzen bij misterverkiezing

Brutale jonge vrouwen bestelen oud Helmonds stel in huis met babbeltruc: 'Ik moet even naar binnen bij u'

16 juni HELMOND - ,,Ik wil op bezoek bij uw achterburen, maar die zijn niet thuis. Mag ik even een briefje schrijven in uw huis?" Zo kwam woensdagavond een team van twee jonge vrouwen met hun babbeltruc binnen bij een bejaard stel aan de Nachtegaallaan in Helmond. Hun partner nam alle gouden sieraden van zolder mee.