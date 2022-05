Twaalf deelnemers ontvangen certificaat Stadsleerbedrijf Helmond

Sarah (17) is bestuurs­lid bij LAKS: 'Niet zo gek dat scholieren minder motivatie hebben in deze tijd’

Sarah Broekmeulen (17) ruilt drie weken lang het Dr.-Knippenbergcollege in voor het kantoor van LAKS in Utrecht. Hier stromen de meldingen aan de examenklachtenlijn binnen. De Helmondse is als bestuurslid 20 tot 25 uur per week in de weer voor de belangen van scholieren.

18 mei