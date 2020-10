Twaalfjarige Jolijn houdt TOS-dag in Helmond

Sportclubs hebben begrip voor maatrege­len, maar maken zich zorgen over financiën

29 september HELMOND/EINDHOVEN - Onder de amateur-sportverenigingen is alom begrip voor de verscherpte coronamaatregelen. Maar zorgen over de clubkas zijn er wel, nu de kantines dicht moeten. En hoe moet het met ouders die hun kinderen naar de sportvelden of -zalen brengen?