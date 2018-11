Twee auto’s botsen op elkaar in Helmond

113 laptops gestolen bij scholen in Waalwijk en Helmond: Politie toont beelden van daders

17:19 WAALWIJK/HELMOND - Afgelopen zomer zijn op scholen in Waalwijk en Helmond in totaal 113 laptops gestolen. Maandag worden beelden van de vermoedelijke daders getoond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Dat maakte de politie onlangs bekend.