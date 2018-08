Twee flinke bermbranden bij Helmond onder controle, N279 tijdelijk in beide richtingen afgesloten

Man (18) uit Beek en Donk opgepakt voor steekpar­tij na potje voetbal in Helmond

12:21 HELMOND/BEEK EN DONK - De politie heeft zaterdagavond rond 23.00 uur een 18-jarige man aangehouden in zijn woning in Beek en Donk. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de steekpartij in Helmond, een dag eerder. Toen werd een Helmonder van 20 in zijn been gestoken na een pot voetbal.