Twee gewonden bij steekpartij in Helmond, nog geen verdachte opgepakt

HELMOND - Bij een steekpartij in een woning aan de Kasteel-Traverse in Helmond zijn maandagavond rond 20.30 uur twee mensen gewond geraakt. Eén van hen moest met een ambulance naar het ziekenhuis. De politie meldde aanvankelijk dat er een verdachte was opgepakt, maar dat bleek een misverstand.

Wat de aanleiding is, is nog niet bekend. Daarover kunnen de slachtoffers later op de avond mogelijk meer verklaren.

Voor eerste hulp was er onder meer een traumahelikopter onderweg naar Helmond, maar die is voor het landen geannuleerd. Het gewonde slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het lichtgewonde slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis en is naar het politiebureau gebracht voor een verklaring. Ook een derde betrokkene, die niet is geraakt bij de steekpartij, is naar het bureau gebracht.

Onderzoek bij station

De politie deed ook onderzoek op het stationsplein, waar de melding van de steekpartij vandaan kwam. Dat is vlakbij de plaats waar de steekpartij zou hebben plaatsgevonden. Ook aan de achterkant van het station wordt onderzoek gedaan. Daar is een stuk afgezet en staan drie politie-auto's.

Aanvankelijk werd gemeld dat de verdachte in de stationshal was aangehouden, maar dat bericht werd later teruggetrokken. Het korte politie-onderzoek had geen gevolgen voor het treinverkeer.

