Twee Helmonders aangehouden voor reeks overvallen in Helmond en Beek en Donk

HELMOND/BEEK EN DONK - De politie heeft twee mannen uit Helmond, 20 en 21 jaar, aangehouden voor de reeks overvallen in Helmond en Beek en Donk. Eerder hielden de agenten al een 20 jarige verdachte aan . De recherche denkt dat de mannen deel uit maken van een groep die in wisselende samenstelling de overvallen pleegde.

In de periode van begin november 2018 tot begin februari dit jaar werden verschillende tankstations, cafetaria's en winkels overvallen in de omgeving van Helmond en Beek en Donk. Na de overval op de Albert Heijn in winkelcentrum Brouwhorst in Helmond op 9 februari werd een eerste verdachte aangehouden. Deze zit nog altijd vast op verdenking van betrokkenheid bij meerdere overvallen.

Jas

Na die aanhouding kwam het onderzoek volgens de politie ‘in een stroomversnelling terecht'. Bij de politie kwam een groep in beeld, waarvan de agenten vermoeden dat die in wisselende samenstelling overvallen pleegde. Zo kwam de politie de twee aangehouden Helmonders op het spoor. Bij een van hen is een jas aangetroffen die te zien is op bepaalde beveiligingsbeelden van de overvallen.

Mogelijk betrokken bij meer overvallen

De agenten benadrukken dat de nieuwe verdachten voornamelijk verdacht worden van betrokkenheid bij de overval op de Albert Heijn in Brouwhorst en de overval op een cafetaria in Beek en Donk. Er zijn aanwijzingen dat ze mogelijk meer weten over een aantal andere overvallen in de omgeving. Bijvoorbeeld de berovingen in een cafetaria in Nuenen en een supermarkt in Valkenswaard.