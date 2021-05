Twee jongens gewond bij aanrijding in Helmond

UPDATE Vijandig bod VDL op Neways: ‘Via de media kennis genomen’

28 mei EINDHOVEN/SON- VDL wil alsnog Neways in handen krijgen via een vijandige overname. De Eindhovense industriële bedrijvengroep brengt een officieel bod uit van 13 euro per aandeel. Neways laat vrijdag een reactie nog achterwege. Het Sonse elektronicabedrijf zegt ‘via de media’ kennis te hebben genomen van het persbericht van VDL.