Twee keer bemoeizorg ingeschakeld bij PIT-actie in Helmond

'Oudste carnavals­prins van het land' (97): met de rollator in de polonaise

11:34 HELMOND - Prins Frans d'n Urste, in het dagelijks leven beter bekend als Frans Janssen, van CV De Kwietkedieten in Mierlo-Hout is met zijn 97 jaar misschien wel de oudste carnavalsprins van het land. Dat wil zeker niet zeggen dat hij vier dagen stil zit.