Twee maal De Greef: het begint te wennen

Dus het is niet vreemd dat veel klanten denken dat de zaken in Helmond en Stiphout bij elkaar horen. Neef Berry, die in september 2017 aan de Europaweg in een voormalige garage is begonnen, maakt het vaak mee dat een klant vraagt of hij even het filiaal in Stiphout wil bellen om te vragen of daar een bepaald artikel voorradig is. ,,Natuurlijk bel ik dan met mijn neef Eric, maar het zijn echt twee verschillende bedrijven.”