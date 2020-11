Twee mannen beroven jongen in Helmond van telefoon en pinpas

Alcohol­vrij bier, maar dan alsof het écht pils is? Bavaria beweert dat het kan

21 november LIESHOUT - Bavaria heeft nu een nul procentbier dat smaakt, ruikt en schuimt alsof het een pils mét alcohol is. Zegt Royal Swinkels Family Brewers uit Lieshout, dat het biertje deze week op de markt brengt. Of dat zo is, legden we voor aan biersommelier Mark van Bergen.