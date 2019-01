Twee mannen opgepakt voor meerdere inbraken in Helmond

De 21-jarige man is opgepakt voor een woninginbraak aan de Bosbes in de zomer van 2018. Hij wist toen te ontkomen, ondanks de inzet van een politiehelikopter. Na lang onderzoek kon hij afgelopen week worden opgepakt in de woning van een familielid. Hij is door middel van DNA-onderzoek onder andere gelinkt aan inbraken uit 2016 bij een Domino's filiaal en een school in Mierlo-Hout.

De 28-jarige man is opgepakt voor het plegen van woninginbraken op de Hortsedijk en het Kardinaalspad. Bij de woning aan de Hortsedijk werd de voordeur ingetrapt en zijn sieraden meegenomen. Tijdens in de inbraak aan het Kardinaalspad kwam de bewoonster oog in oog te staan met twee verdachten. Ze eisten geld en vluchtten met sieraden toen bleek dat er geen geld in de woning aanwezig was. De aangehouden verdachte is een van de twee mannen.