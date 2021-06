Twee medewerkers van Fokker in Helmond onwel door lek chemische stof

De brandweer en een traumaheli zijn met spoed uitgerukt. Het gaat volgens de Veiligheidsregio om een zeer sterk reinigingsmiddel dat is gelekt. Twee mensen hebben daarvan de dampen ingeademd. ,,Dan moet je niet denken aan de chloor of bleek die je thuis gebruikt, maar iets dat vele malen sterker is”, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten.

Het lek is ontstaan in een ruimte waar materieel gereinigd wordt en is inmiddels ontruimd. De brandweer is gekomen om te ondersteunen bij het dichten van het lek en verricht metingen. De situatie is onder controle en de ruimte is afgesloten, aldus de Veiligheidsregio.