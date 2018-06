Twee voorstellingen in Annatheater Helmond

HELMOND - In het Annatheater aan de Floreffestraat in Helmond is zondag 10 juni om 15.00 uur de voorstelling ‘De vrouw die alles had’ te zien. De show van kinder- en jeugdpsychiater Odette de Theije handelt over verlies en rouw. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn verkrijgbaar via de website van het theater.