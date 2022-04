Tweede editie van Halve van Helmond met publiek, ‘Fijn dat ze nu ook aangemoedigd kunnen worden’

HELMOND - De veters worden voor een laatste keer strak aangetrokken en hier en daar worden de beentjes nog even gestrekt. Om precies half tien klinkt het startschot op De Veste in Brandevoort. De 450 deelnemers van de Halve van Helmond beginnen aan de halve marathon.

Vlak voor het startschot staat Michael van Leeuw (36) uit Eindhoven te wachten tot zijn dertiende halve marathon van dit jaar van start gaat. ,,Vandaag loop ik mijn duizendste kilometer in 100 dagen tijd”, zegt hij. Elke dag rent hij zo’n 10 kilometer. ,,Anders kom ik niet aan de 1000.”

De meeste lopers die de startlijn passeren zetten hun timer aan zodat ze precies bij kunnen houden hoe lang ze erover doen. Lopersgroep Brandevoort en atletiekverenging HAC staken de koppen bijeen om de tweede editie van de halve marathon van Helmond te organiseren. Vorig jaar kon er wegens Covid geen publiek aanwezig zijn. ,,We zijn blij dat het nu op deze manier kan”, zegt voorzitter Hans Steijaart. ,,We doen het voor de mensen, dus het is fijn dat ze nu ook aangemoedigd kunnen worden.”

,,Papa! Papa! Papa!”, roepen Angus (11) en Einar (7) van Dordrecht uit Veldhoven, wanneer vader Martijn (40) voorbij komt. Hij gooit zijn handen in de lucht wanneer hij zijn kinderen ziet.

Rennersfamilie

Einar deed zaterdagavond mee aan de Kidsrun. Vol trots laat hij de medaille zien die hij kreeg voor zijn 400 meter. ,,Het was niet moeilijk voor mij, ik heb al een keer 1 kilometer gelopen.” Grote broer Angus doet zondagmiddag mee met de 5 kilometer en moeder Karin (40) deed ’s ochtends mee aan de wandelloop van 7 kilometer. ,,Dit is mijn eerste medaille ooit!”

Volledig scherm Publiek bij de Halve van Helmond. © René Manders/DCI Media

,,Schrijf maar dat Harry Weerts hem binnen twee uur uitloopt!”, roept hij in het voorbijkomen. Zijn moeder lacht. De lopers lopen twee keer dezelfde ronde. Na een half uur komt de hardloper in koppositie voorbij. Luid geklap klinkt vanuit het publiek. Op zijn gezicht prijkt een lach en de achterkant van zijn shirt is doorweekt met zweet. Een vader filmt zijn zoon die met een trotse lach voorbijkomt. Na 58 minuten passeert Michael van Leeuw. Zijn duizendste kilometer zit ondertussen in de benen.

Na een uur en tien minuten komt Michael Beuwer als eerste over de eindstreep. Ongeveer een uur later komt Vanity Rahangmetan (30) uit Den Bosch samen met haar groepje ook binnen. ,,Ondanks dat ik niet goed voorbereid ben, ging dat best goed”, zegt ze tijdens het stretchen. Ze begon een maand geleden met eens in de twee weken trainen, maar liep niet mee voor de winst. Zondag gaat het vooral om vrienden die in hun hometown Helmond samen lopen. ,,Gezelligheid is het keyword van vandaag.”

‘Heel zwaar’

,,Ik vond het heel zwaar”, zegt Inge Reijnders (35) uit Bakel uitgeput, haar haar nat van het zweet. Ze loopt al tien jaar, maar zondag was de eerste keer dat ze meedeed aan een halve marathon. Ze is trots op haar resultaat. ,,Ik liep ooit 5 kilometer in 45 minuten, nu heb ik 21 kilometer afgelegd in 2 uur en 26 minuten. Dat is vooruitgang.”

,,Er moet er nog een finishen!”, roept de omroeper. ,,Iemand moet de laatste zijn”, zegt Jordie van Berkel (46) uit Helmond met een lach, wanneer ze na tweeënhalf uur over de finish komt. ,,Ik kom als lid van de gemeente het goede voorbeeld geven.” Ze heeft vier maanden lang drie keer in de week getraind. Haar haar is nat van het zweet en ze moet even op adem komen. ,,Ik voel me goed”, zegt ze. ,,Ik heb hem uitgelopen, dus mijn doel is bereikt.”

Volledig scherm Hardlopers onderweg tijdens de Halve van Helmond. © René Manders/DCI Media