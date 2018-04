Tweede Kamer lonkt voor Helmondse wethouder Paul Smeulders

Er zijn meer Poolse arbeidsmi­gran­ten in Brabant en ze zijn tevreden, maar kwetsbaar

12:56 HELMOND - Het aantal arbeidsmigranten uit Polen is sinds 2004 bijna vervijfvoudigd. Als gekeken wordt naar het aantal Poolse migranten per 1.000 inwoners, staat Helmond met 34,3 Poolse arbeidsmigranten op de derde plaats in Nederland na Zeewolde en Noordwijkerhout.