Tweede Kamer stemt over motie buizentracé Peel

Gevangenis­straf voor dumper drugsafval uit Helmond

15:21 DEN BOSCH - Een 33-jarige man uit Helmond is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, vanwege het vervoeren, bewaren en dumpen van drugsafval. Dat was afkomstig van de productie van amfetamine. Een 40-jarige Helmonder is vrijgesproken van betrokkenheid.