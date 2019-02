Tweede verdachte (25) gepakt voor schietpartij Helmond, ander (32) nog in ziekenhuis

VideoHELMOND - De politie in Helmond heeft de tweede verdachte opgepakt van de schietpartij aan de Zeppelinstraat, donderdagmorgen vroeg. Het gaat om een 25-jarige man uit Montfort (Limburg). Hij werd donderdagochtend opgepakt op ‘een locatie in Helmond'.

Eerder op de dag werd na een achtervolging al een 32-jarige man uit Helmond opgepakt. Hij sprong uit de rijdende vluchtauto, nadat die meerdere keren door een politie-auto was geramd. De verdachte raakte zwaargewond en is met ernstig hersenletsel in een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Gestrand in voortuin

De 25-jarige verdachte reed alleen verder in de Opel, maar strandde in de Zeilbergsestraat in een voortuin. Daar liet hij zijn auto achter en ging hij te voet verder. De politie heeft enige tijd naar hem gezocht, maar kon hem niet meer vinden. Omdat het zoekgebied te groot werd, is de actie gestaakt. Daarnaast was inmiddels bekend om wie het ging. De twee verdachten en het slachtoffer zouden elkaar kennen. Donderdagochtend ecaleerde een ruzie.

Beide verdachten zijn ook bekenden van de politie. Of ook het slachtoffer van de schietpartij een bekende is, moet nog blijken. Volgens omwonenden houdt de man zich al sinds hij in de Zeppelinstraat is komen wonen bezig met duistere zaakjes.

De politie doorzoekt donderdag de huizen van beide verdachten. Dat gebeurt ook in het huis van het slachtoffer.

