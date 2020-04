Tweede verdachte aangehouden na mishandeling en ontvoering in kofferbak in Helmond

HELMOND - Een 38-jarige man uit Ommel is dinsdag aangehouden door de politie op verdenking van betrokkenheid bij de mishandeling en ontvoering van een man, vorige maand in Helmond. Eerder werd al een 37-jarige Helmonder aangehouden in deze zaak.

Op maandag 9 maart werd in de buurt van de Julianabrug in Helmond een zwaargewonde man aangetroffen. Een dag later werd de 37-jarige verdachte opgepakt.

Uit onderzoek bleek dat het slachtoffer die maandag op de Astronautenlaan in Helmond door drie mannen was mishandeld en daarna ontvoerd. Hij werd in de kofferbak van een auto gestopt en meegenomen door het drietal. De man werd meerdere uren vastgehouden en is flink toegetakeld door de daders. Uiteindelijk werd hij vlakbij de Albert Heijn XL uit de auto gegooid. Hij liep daarna weg en is uiteindelijk buiten bewustzijn op de grond gevallen. Hij is door een voorbijganger gevonden.

De recherche weet nog niet wie de derde verdachte is. De man uit Ommel zit voorlopig vast, net als de eerder aangehouden verdachte.

Enorme impact op slachtoffer