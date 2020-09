Tweemaal Neil Diamond Memories Band in zaal Traverse in Helmond

Terwisscha is nieuwe directeur van woningcor­po­ra­tie Volksbe­lang in Helmond

8 september HELMOND - Paul Terwisscha van Scheltinga is per 1 november de nieuwe directeur-bestuurder van Volksbelang in Helmond. De Bakelnaar maakt de overstap vanuit Woonbedrijf in Eindhoven, waar hij ook aan het roer stond.