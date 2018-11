Tweetal steelt handtas in Someren en wordt in Helmond gepakt met gestolen auto

Streekom­roep De Peel blijft in beeld, ondanks fusie Omroep Helmond en Dit Is Onze Wijk

13:58 HELMOND - De fusie van Omroep Helmond met Dit Is Onze Wijk brengt de plannen voor Streekomroep De Peel niet in gevaar. Al kan het nog drie tot vier jaar duren voordat die een feit is, denken de omroepen in Helmond, Deurne, Asten en Someren.