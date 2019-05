Twijfel over subsidie van StemNL in Helmond

DEN HAAG/HELMOND - De Raad van State zette maandag vraagtekens bij een subsidieclaim van StemNL van Helmonder Mario van den Eijnde. Die eiste in Den Haag alsnog een inhoudelijke rechtszaak over de afwijzing van een subsidieverzoek door de Referendumcommissie in 2017.

Van den Eijnde vroeg toen een subsidie van 50.000 euro. Daarmee wilde hij een voorlichtingswebsite met stemwijzer maken met het oog op het referendum over de zogenoemde Sleepwet (Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten) van maart 2018. De commissie honoreerde zijn subsidieaanvraag niet omdat ze het plan van StemNL niet zo zag zitten en de voorkeur gaf aan andere projecten.

De Helmonder was het daar niet mee eens en belandde uiteindelijk bij de Raad van State. Die wees zijn beroep begin dit jaar al zonder zitting af, omdat het referendum al lang achter de rug was en het subsidiegeld verdeeld en uitgegeven. Volgens Van den Eijnde heeft hij nog wel degelijk belang bij een inhoudelijke beoordeling van afwijzing, omdat hij voor 53.000 euro aan kosten heeft gemaakt. Want de Helmonder ging ervan uit dat hij die subsidie via een hoger beroep uiteindelijk toch wel zou binnenslepen, zo bleek tijdens de zitting van gisteren.

Van den Eijnde vindt dat de Raad van State om die reden alsnog inhoudelijk op zijn bezwaren en beroep moet ingaan.

Belanghebbenden

Het rechtscollege moet daarvoor eerst vaststellen of Van den Eijnde en StemNL wel belanghebbenden en dus ontvankelijk zijn. Rechter en staatsraad Gerrit Hoogvliet leek daarop weinig hoop te kunnen geven. Hij stelde vast dat StemNL en Van den Eijnde pas na de afwijzing van de subsidieaanvraag door de referendumcommissie kosten zijn gaan maken.

En dan was er nog iets bijzonders: Van den Eijnde blijkt als enige bestuurder van ict-bedrijf KYOO studio zijn StemNL in gebreke te hebben gesteld, omdat die niet de rekeningen voor het maken van de website zou hebben betaald. Hoogvliet: ,,U stelt uzelf eigelijk in gebreke, dat is ook merkwaardig."

Volgens Van den Eijnde is het allemaal wel verklaarbaar. Dat wil hij uitgebreid komen toelichten tijdens een inhoudelijke rechtszaak. De Raad van State gaat nu eerst beslissen of er voldoende reden is om die alsnog te beleggen.