Twijfel over volwassenheid van Helmondse overvaller (22) hoogbejaarde man (79)

DEN BOSCH - Pas tijdens de rechtszaak zelf, over anderhalve week, zal blijken of een jonge Helmonder al dan niet volgens het jeugdrecht beoordeeld wordt voor een brute gewapende overval op een 79-jarige man. Een medeverdachte bleek diens kleinzoon.

De overval was in december 2018, in Maren-Kessel. Een gemaskerde man drong de woning van de hoogbejaarde binnen, bedreigde hem met een mes en gaf hem een harde duw waardoor deze viel. Het slachtoffer liep hersenletsel op en heeft maanden in een verpleegtehuis moeten verblijven.

De buit was een potje met los geld. Dat zette de man opzij voor zijn kleinkinderen. Groot was de schok toen door tips na een opsporingsprogramma de Helmondse stiefkleinzoon van hem werd opgepakt, samen met twee kameraden. Een van hen mocht wat later vrij.

Lijnrecht tegenover elkaar

De verdachten, Jordi van de V. (21) en Thomas V. (22) worden op 15 juni berecht. Desondanks probeerde advocaat Danny Koningsbloem Thomas alsnog tijdelijk vrij te krijgen uit voorarrest. Officier van justitie Hester van den Eijnden was daar op tegen. Ze had een eigen verzoek. De jongeman is onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Die deskundigen staan lijnrecht tegenover elkaar in hun conclusies. Dat betreft de diagnose, en ook de toerekeningsvatbaarheid.