Twijfel over 'zeer kwalijke’ steekpartij op Helmonds trapveldje; OM vraagt vrijspraak voor tweeling

Stiphoute­na­ren strijden door voor behoud natuur en tegen aanleg zonnepark

14 juni HELMOND - Weer een zet in het steekspel dat de aanleg van een zonnepark in Stiphout is geworden: een belangenstichting van wijkbewoners vecht door om voor elkaar te krijgen dat de gemeente optreedt tegen alles wat volgens hen in strijd is met goed natuurbeheer.