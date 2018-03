Twintig keer gestemd bij stemlokaal Helmond Sport

Een lesje politiek van de Helmondse wethouder

14:00 HELMOND - De ene meneer Paul maakte deze keer plaats voor een andere meneer Paul. Maatschappijleer werd woensdagochtend op De Hilt in Helmond niet gegeven door vaste docent Paul van Stiphout. Het was Paul Smeulders die op deze verkiezingsdag kwam vertellen wat een wethouder zoal doet. En hoe de politiek landelijk en lokaal in elkaar zit.