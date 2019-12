Tyboschplein Stiphout: veel groen en veranda’s

Helmond

Zo gaan de tweekappers in het nieuwbouwplan Tyboschplein in Stiphout eruitzien. Op de voormalige opslaglocatie van het failliete bouwbedrijf Adriaans aan de weg Rootakkers komen in totaal vijftig koophuizen. Naast tien tweekappers (twintig woningen) gaat het om dertig geschakelde woningen.

Het plan van Cedrus Vastgoed uit Beek en Donk is inmiddels goedgekeurd door de gemeente Helmond en de welstandscommissie. Wethouder Gaby van den Waardenburg (D66, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling) is verheugd over de toekomstige ontwikkeling: „Deze oude bedrijfslocatie gaan we transformeren tot een intiem plein met hoogwaardige woningen. Daarmee voegen we kwaliteit aan Stiphout toe.”

Nadat de bestaande bebouwing is gesloopt, start in het najaar van 2020 de nieuwbouw. De uitstraling en architectuur is klassiek-romantisch met aandacht voor details. Aan Rootakkers komen warmrode woningen, het achtergelegen hof krijgt ruime kavels met witte huizen met veranda’s en veel groen. De nieuwe huizen gaan komend voorjaar in de verkoop. Meer informatie op www.tyboschplein.nl