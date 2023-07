Uit dit bouwjaar komen de meeste voertuigen in Helmond

Zwaar weer bedreigt financiële rust bij Peelgemeen­ten; ‘ravijnjaar’ werpt schaduw vooruit

PEEL - Spaarpotten die flink worden gespekt. Geen noodzaak om lokale belastingen te verhogen. En genoeg geld om nu te investeren in wat extra’s voor de komende jaren. Het huishoudboekje van de zes Peelgemeenten lijkt dik in orde. Schijn bedriegt. Er is opnieuw zwaar weer op komst.