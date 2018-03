Uitbaters ijssalon in Helmond beproeven geluk in Zuid-Duitsland

HELMOND - Jarenlang verkochten Dagmar en Gino Nora ijsjes aan Helmonders, maar in de toekomst doen zij dat in Zuid-Duitsland. Het stel heeft onlangs hun ijssalon Gelato Fresco gesloten en zijn verhuisd naar Oberammergau, vlakbij de Oostenrijkse grens.

De vrijstaande ijssalon op de hoek van de Ameidestraat en de Noord Koninginnewal staat daarom nu te huur. „Het was een mooie tijd in Helmond, maar het was tijd voor iets anders,” vertelt Dagmar. „We wilden vooral dichter bij onze moeders zijn.” Die wonen in Italië (die van Gino) en Tsjechië (die van Dagmar). „En we misten de bergen.”

Een jaar of twintig stonden Dagmar en Gino in de ijssalon, die een begrip mag heten in Helmond. Zij waren de tweede uitbaters van de zaak die midden jaren negentig openging. En het blijft een ijszaak, als het aan de verhuurder ligt. „Het is een begrip en een mooi punt voor een ijszaak”, zegt Mark Verspaget van Property Developments. „Zeker als je het combineert met broodjes en ertwensoep of stamp in de winter.” Verspaget heeft nog geen serieuze huurders op bezoek gehad. „Maar het staat nog maar kort te huur.”

Avontuur

Even terug naar Dagmar en Gino Nora. Gaan zij het ijsscheppen in Helmond missen? „We hebben hier in Oberammergau een klein ijscafé te koop zien staan. Wij beginnen aan een nieuw avontuur.”